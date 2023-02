Van uitbollen geen sprake bij Alexander Kristoff (35), verwacht de Noor maar weer vooraan in de klassiekers

Alexander Kristoff heeft zijn zege alweer binnen dit jaar.

Na zijn passage voor een jaar bij Intermarché-Wanty-Gobert trok Alexander Kristoff voor drie jaar naar het Noorse Uno-X. Voor het eerst sinds 2011 rijdt de Noor niet voor een WorldTour-team.

Velen dachten dat de Noor ging uitbollen bij het Noorse team waar hij tot eind 2025 onder contract ligt. Eind december verscheen nog een foto van Kristoff, die toen nog wat last leek te hebben van overgewicht.

Maar dat lijkt intussen verleden tijd. In Almeria werd Kristoff al vierde, in de Ronde van de Algarve won Kristoff een eerste keer in 2023. Sinds 2011 wint hij elk jaar wel zijn koers. Hij heeft nu 87 profoverwinningen.

Kristoff rijdt al zeker het openingsweekend en verwacht de Noor daar maar weer vooraan. Zeker in Kuurne-Brussel-Kuurne zullen De Lie en Jakobsen hun handen vol hebben met de Noor. Van uitbollen is zeker nog geen sprake.

De zege van Kristoff in Algarve