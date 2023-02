900 zeges voor Patrick Lefevere en Quick-Step met heel wat grote zeges

Mauri Vansevenant zorgde in de Ronde van Oman voor een mijlpaal voor Patrick Lefevere en Soudal Quick-Step. Het was de 900e zege in de geschiedenis van de ploeg.

In 2003 werd de ploeg opgericht. Het heette toen Quick Step-Davitamon. Het was niet al te lang wachten op de 1e zege. Servais won begin februari in de Ronde van Qatar. 20 jaar later staan er al 900 zeges op de teller.

Het is niet alleen kwantiteit, maar ook kwaliteit. Maar liefst 322 zeges zijn van het hoogste niveau. Paolo Bettini was de 1e door in 2003 Milaan-San Remo te winnen. In totaal won de ploeg al 21 keer een monument. Dat was 8 keer de Ronde van Vlaanderen, 6 keer Parijs-Roubaix, 3 keer Milaan-San Remo, 2 keer Luik-Bastenaken-Luik en 2 keer de Ronde van Lombardije.

Patrick Lefevere had lange tijd de droom om ook een grote ronde te winnen. In 2022 slaagde hij daarin. Remco Evenepoel was heer en meester in de Vuelta. In 2023 zal de ploeg een poging doen om een 2e grote ronde te winnen.

Ook pakte 7 keer een renner van Soudal Quick-Step de wereldtitel. Tom Boonen pakte de regenboogtrui in 2005. Vervolgens waren er Bettini in 2006 en 2007, Michal Kwiatkowski in 2014, Julian Alaphilippe in 2020 en 2021 en Evenepoel in 2022.

Van de 900 zeges is Boonen de grote slokop. Hij pakte maar liefst 121 zeges. Marc Cavendish is met 59 zeges een goede 2e. Fabio Jakobsen (39), Alaphilippe (39) en Remco Evenepoel (37) vervolledigen de top 5.