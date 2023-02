Ceylin Alvarado kwam weer boven water dit seizoen: "Ik denk dat ik nu beter ben dan toen ik wereldkampioen werd in 2020"

Ceylin Alvarado kon opnieuw winnen dit seizoen, nadat vorig seizoen helemaal in het water viel.

Ceylin del Carmen Alvarado (24) lijkt weer stilaan helemaal terug. De wereldkampioene van 2020 won dit seizoen vijf keer en pakte ook de eindzege in de Superprestige. "Het is voor mij wel een heel mooi crossseizoen geweest", zegt ze in de podcast Cross.

"Ik heb medailles behaald en wedstrijden gewonnen. Ik vind het niet moeilijk om evenwicht te bewaren tussen crossen, rusten en verplichtingen. Ik denk dat ik de juiste balans wel heb gevonden. Het kan in bepaalde periodes drukker zijn, maar ik vind het goed te doen."

Toch waren er twijfels aan het begin van het seizoen. "Ik had geen geweldige voorbereiding achter de rug door blessures, covid en een operatie." Vorig seizoen had Alvarado last van een soort klierkoorts midden in het seizoen en kon daardoor moeilijk trainen en presteren, wat haar nog meer deed twijfelen.

Niveau opgekrikt

Inmiddels lijkt Alvarado ook opnieuw stappen gezet te hebben. "Ik denk dat ik nu beter ben dan toen ik wereldkampioen werd in 2020. Het niveau is nu alleen zo hoog dat het niet opvalt. Ik rijd betere waardes, maar de concurrentie gaat ook ontzettend hard."