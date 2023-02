Is het van moeten voor Wout van Aert? "Hij heeft al straffe stoten uitgehaald, maar nog maar één Monument gewonnen"

Wout van Aert maakt jacht op die felbegeerde zege in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix.

Jumbo-Visma was vorig jaar al sterk in het voorjaar en het heeft nu ook nog Dylan van Baarle toegevoegd aan zijn kern. De Nederlandse formatie wordt de te kloppen ploeg in het voorjaar.

Jan Bakelants ziet dat zo'n sterke ploeg misschien niet zo voordelig is voor Wout van Aert. "Dit is een ploeg met weinig zwaktes. Alleen voor Van Aert is het soms een nadeel dat hij in zo'n sterke ploeg rijdt, soms komt hij in situaties terecht waarin het makkelijker of beter is om de kaart van een ploegmaat te trekken", zegt hij bij HLN.

Van Aert won in 2020 Milaan-Sanremo, maar dat is het qua Monumenten. "Wout is 28, het is money time voor hem. Hij heeft al straffe stoten uitgehaald, maar hij heeft nog maar één Monument gewonnen. Ik zou daarvoor tekenen, maar voor een kampioen als hij wordt het tijd om de Ronde of Roubaix te winnen", zegt Bakelants nog.