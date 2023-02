Tim Wellens zet de zegereeks van UAE verder in Ruta del Sol en pakt zijn eerste zege in 2023

Tim Wellens was de beste van een grote kopgroep.

Tadej Pogačar had de voorbije twee ritten in de Ruta del Sol gewonnen en kreeg op dag drie een nieuwe kans met aankomst op een steile heuvel. De laatste 1,2 kilometer had een steiltegraad van zo'n 10,7% gemiddeld.

Een grote groep van zo'n 21 renners wou de zegereeks van Pogačar verbreken. Daarbij vier Belgen met Tim Wellens (UAE), Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Liam Slock (Lotto-Dstny) en Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty).

De vlucht kreeg een voorsprong van meer dan 5 minuten en UAE maakte niet echt aanstalten om de vlucht in te rekenen, al namen ze uiteindelijk toch hun verantwoordelijkheid. De hevige tegenwind maakte het hen wel niet gemakkelijk en de winnaar leek vooraan te zitten.

Rex en De Bondt probeerden het in het slot, maar zij raakten niet weg. Tim Wellens won in 2018 en 2019 ook al op die slotklim en wist dus waar hij moest aanvallen. Met een forse aanval maakte hij het verschil en hij pakte zijn eerste zege voor UAE Team Emirates, Latour werd twee, Battistella derde. Rex werd nog mooi vijfde. Pogačar blijft leider.

💥 ¡Tim Wellens revienta la carrera en los últimos metros y apunta otra victoria para el Emirates!



🔥 Apasionante final que se lleva el belga en Alcalá de los Gazules @VCANDALUCIA #69RdS pic.twitter.com/0OdLIuBJUq — Teledeporte (@teledeporte) February 17, 2023

Results powered by FirstCycling.com