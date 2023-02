Eindzege in X2O Trofee lichtpunt voor Iserbyt: "Het was een moeilijk seizoen, sinds kerstperiode terug op mijn niveau"

De lichtpunten kwamen voor Eli Iserbyt aan het begin en aan het einde van dit seizoen. Zijn eindzege in de X2O Trofee - veilliggesteld met zijn zege in Brussel - is zo een voorbeeld.

Iserbyt ging in Brussel nog bijzonder vinnig tekeer. "Ik voelde me heel goed. Het parcours leende er zich ook toe om iets te proberen. Het was veel draaien en keren. In de eerste ronde kon ik met Lars van der Haar ook tempo rijden voor de bonificatieseconden. Ik heb dan gekozen om door te rijden. Jammer van mijn valpartij, anders was mijn voorsprong iets sneller geruststellend geweest."

Het ploegenspel kon ook opnieuw gespeeld worden, met ook de aanwezigheid van Michael Vanthourenhout vooraan. "We hebben met de ploeg ook koers gemaakt. Lars kwam nog wel een keer terug, maar het was een mooie ploegprestatie."

GESUKKELD MET RUG NA STERK SEIZOENSBEGIN

Eli Iserbyt blikte in het flashinterview ook al een keertje terug op dit bijna afgelopen seizoen. "Het was een heel moeilijk seizoen. De eerste twee maanden waren de besten in mijn carrière. Ik won drie Wereldbekermanches en een Superprestigecross. Daarna heb ik gesukkeld met mijn rug en lichaam."

Niet evident om daarmee om te gaan. "Dat was mentaal en fysiek moeilijk. Sinds de kerstperiode ben ik terug op mijn niveau, met een derde plek op het WK en twee zeges in klassementscrossen. Ik hoop om volgende week met een goed resultaat te eindigen."