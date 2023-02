Fransen verdelen prijzen in Tour du Var: Paret-Peintre van AG2R wint slotrit, zijn 21-jarige landgenoot is eindwinnaar

De Tour du Var heeft een spannende ontknoping opgeleverd. AG2R-renner Paret-Peintre knalde naar winst in de slotrit, al was dat niet genoeg om Kévin Vauqelin nog van de troon te stoten in het klassement.

Vauqelin, het 21-jarige talent van Arkéa-Samsic, begon dus als leider aan de derde en laatste etappe. Ook die verliep over een lastig en geaccidenteerd parcours. Paret-Peintre kroop op de Col d’Èze al mee in de kopgroep. Lotto-Dstny werkte samen met Arkéa-Samsic in de achtervolging.

Dat had dan ook wel enig effect, maar ook hierna viel de koers niet stil. In de finale was het aan de mannen van het klassement om strijd te leveren. Paret-Peintre sprong op het juiste moment weg en hem zagen ze niet meer terug.

VAUQUELIN DOET HET NODIGE

Op de streep had de Fransman vijf seconden voor op een groepje achtervolgers. Skjelmose en Vauquelin werden tweede en derde. Vauquelin had dus voldoende gedaan om zich te verzekeren van eindwinst: hij houdt in het klassement zeven seconden over op Paret-Peintre.