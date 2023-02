UAE dan toch te kloppen in Ruta del Sol: Fraile laat Ineos juichen in slotrit, Pogačar uiteraard eindwinnaar

Het was tot dusver in de Ruta del Sol telkens prijs voor UAE: drie keer met Pogačar, één keer met Wellens. Het werd net geen totale dominantie: Ineos-renner Fraile won de slotrit. De eindwinst is uiteraard wel voor Pogačar.

De laatste etappe van Otura naar Alhaurín de la Torre: dat restte het peloton nog in de Ruta del Sol. Met Dries Van Gestel en Dries De Bondt zaten er twee Belgen in de vroege vlucht. Ook de Nederlander Pascal Eenkhoorn van Lotto-Dstny was mee.

SOLO DE BONDT

De Bondt was wel in zijn dagje en pakte later in de rit uit met een moedige solo. Kilometers lang bleef de man van Alpecin-Deceuninck voor het uitgedunde peloton uit rijden. Dat bleef duren tot op een kleine tien kilometer van de meet.

Pogačar deed mee de lead-out om zijn ploegmaat Covi aan winst te helpen, maar Fraile gaf de mannen van UAE dan toch een keertje lik op stuk. Covi en Pasqualon werden tweede en derde. De eindzege van de deze week oppermachtige Pogačar kwam dus niet meer in het gevaar.