Fem van Empel demonstreert overschot aan klasse ook nog eens in Brussel: "Beloning voor al het harde werk"

In Brussel zagen we wat we al zo vaak zagen dit seizoen: Fem van Empel die haar tomeloze klasse nog eens fijntjes in de verf zette.

Of het een rustig trainingsritje was, werd haar tijdens het flashinterview gevraagd. "Ik heb net twee weken rust gehad", onderstreepte de wereldkampioene. Op vlak van echte trainingen dan. Dan kan je ook wel eens van een wedstrijd een training maken. OMKADERING Het moet wat zijn om met zo veel talent met de fiets rond te rijden. "Moeilijk om dat van jezelf te zeggen, maar ik rij op uitstekend materiaal en de sfeer zit goed in de ploeg. Als de omkadering juist zit, kan je zo ontspannen mogelijk aan de start komen." Van Empel domineerde grotendeels het seizoen en pakte ook de belangrijkste prijzen. "Ik had dat nooit verwacht voor de start van het seizoen. Ik was er wat door verrast. Het voelt heel goed om altijd op het podium te blijven. Ik werk er ook heel hard voor. Het is een beloning voor al dat harde werk."