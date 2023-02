Evenepoel nog altijd bezig aan opbouw in UAE Tour, maar: "Zelfs een Remco die nog niet top is, is al heel goed"

Remco Evenepoel staat na twee dagen tweede in het klassement in de UAE Tour. De wereldkampioen lijkt al beter in vorm dan in San Juan, maar het doel blijft de Giro.

In de Ronde van San Juan bijna een maand geleden moest Remco Evenepoel bergop nog de besten laten rijden. In de UAE Tour staat hij na twee dagen tweede in het klassement. De Australiër Luke Plapp van INEOS Grenadiers nam de leiderstrui over van Tim Merlier. Een positie die alleen maar voordelen heeft voor de eerste bergrit van woensdag, dat vindt ook ploegleider Klaas Lodewyck. "Plapp heeft ook een hele goede ploeg en anders moesten we morgen als enigste ploeg controleren. Ik denkt dat we er perfect voorstaan voor de eerste bergrit", zegt Lodewyck bij Sporza. Giro blijft het hoofddoel Evenepoel leidde zijn ploeg met stevige kopbeurten naar de zege in de ploegentijdrit. De wereldkampioen lijkt al stukken beter dan in San Juan, maar Lodewyck benadrukt dat Evenepoel nog in opbouw is. "De Giro blijft zijn hoofddoel, dus met een hoogtestage kan hij pas echt zijn topvorm halen. Alleen, zelfs een Remco die nog niet top is, is al heel goed."