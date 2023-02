Jens Adams rijdt vanaf 1 maart voor een nieuwe ploeg: hij rijdt voor een project van Marc Herremans

Jens Adams rijdt vanaf 1 maart voor een nieuwe ploeg. Hij heeft een nieuw project gevonden, waar ook Marc Herremans bij betrokken is.

Vanaf 1 maart zal Jens Adams voor Athlete For Hope rijden. Dat is het project waar Marc Herremans al enkele jaren mee bezig is. Met een triatlon-, veldrit- en bmx-kern proberen ze sportieve successen te halen.

Al is er ook een hoger doel. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. Dat goede doel is de revalidatie van kinderen met een beperking.

Adams reed de voorbije jaren voor de eenmansploeg Hollebeekhoeve, maar dat bedrijf ging ondertussen failliet. Daarna kon hij op de financiële steun van Chocovit rekenen. Met Athlete For Hope heeft hij dus een nieuw project gevonden.