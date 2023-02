Laurenz Rex liet zich opmerken in Ruta del Sol ondanks ferme tegenslag in voorbereiding en werkt toe naar favoriete koers

De jonge Belg van Intermarché- Circus-Wanty staat aan de start van het openingsweekend. In zijn eerste rittenkoers van jaar liet Rex zich ook opmerken.

Laurenz Rex (23) rijdt dit jaar voor Intermarché-Circus-Wanty nadat hij de overstap maakte van Bingoal. Rex reed ondertussen al twee koersen, al werd zijn voorbereiding verstoord.

"Als gevolg van een valpartij heb ik de fiets in januari namelijk drie weken aan de kant moeten zetten. Met mijn trainer Christophe Prémont zijn we naar alternatieve trainingen op zoek gegaan en die zijn uiteindelijk efficiënt gebleken", zegt Rex.

Toewerken naar favoriete wedstrijd

In de derde etappe van de Ruta del Sol, gewonnen door Tim Wellens, werd Rex vijfde. Hij na initiatief in de kopgroep en probeerde meerdere keren weg te rijden. Zijn focus gaat nu naar de klassiekers. Vorig jaar werd Rex 18de in Kuurne-Brussel-Kuurne en 16de in Gent-Wevelgem.

"Ik hoop dat we als team een mooie klassieke periode kunnen afwerken. Vorig seizoen ben ik de Belgische klassiekers meteen goed begonnen en ik hoop dit aankomend weekend te herhalen. Ik ben erop gebrand om enkele goede resultaten neer te zetten op weg naar Parijs-Roubaix, mijn favoriete wedstrijd", zegt Rex nog.