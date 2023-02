Met het blote oog niet te zien! Zo klein was het verschil tussen Merlier en Ewan in de UAE Tour

De eerste rit van de UAE Tour was er een vol spektakel. Waaiers zorgden voor het peper, de sprint tussen Merlier en Ewan voor het zout. Maar het verschil was echt heel klein.

Tim Merlier schreef de eerste rit in de UAE Tour op zijn naam. Maar voor hij dat wist moest Merlier wel erg lang wachten. Een kwartier duurde het vooraleer hij wist dat hij de winnaar was.

Het verschil in de sprint met Caleb Ewan was dan ook heel erg klein. Zelfs op de fotofinsish was het bijna niet te zien wie won.

Maar er was wel degelijk een verschil. Eén pixel was het uiteindelijk aan 3500 frames per seconde, het minimum voor de UCI. In tijd is dat 0.00028 seconden of 0.28 milliseconden. En ook in afstand was het verschil minimaal: 5,5 milimeter.