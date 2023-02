Australiër Plapp verloor de leiderstrui in UAE Tour aan Evenepoel: "Niet voor niets de beste renner van de wereld"

Luke Plapp moest na een dag zijn leiderstrui alweer afgeven in de UAE Tour. Maar de Australische kampioen staat nog altijd goed in het klassement.

Luke Plapp had na de ploegentijdrit de leiderstrui overgenomen van Tim Merlier. Maar woensdag op de Jebel Jais, kon Plapp Evenepoel in de sprint niet volgen. Evenepoel pakte zes bonificatieseconden en ook één seconde extra.

Plapp staat nu dus op zeven seconden van Evenepoel in het klassement. "'Remco is niet voor niets de beste renner van de wereld. 'Dichter bij dan dit kon ik niet komen. Je zag hoe goed Remco was richting de finish", zei Plapp achteraf.

Toch geeft de Australische kampioen zich nog niet gewonnen. "Ik sta nog steeds tweede in het klassement en is er nog een lange weg te gaan. Het is zeker niet over." Zondag staat er nog één bergrit op het programma. De slotklim, de Jebel Hafeet, is 10,7 kilometer lang aan 6,7% gemiddeld.