Chris Froome doet gooi naar eerste zege sinds 2018 maar kent veel pech, Belg Lecerf nieuwe leider in Rwanda

Chris Froome heeft in de vijfde etappe van de Ronde van Rwanda een gooi gedaan naar zijn eerste overwinning sinds 2018. Toen won hij de Giro nadat hij in de 19de rit na een solotocht van 80 kilometer toch nog het roze pakte.

Froome had blijkbaar gedacht aan de etappe, want in Rwanda ging Froome er alleen vandoor. Hij reed een voorsprong van zo'n vier minuten bij elkaar, maar met nog zo'n 50 kilometer te gaan zakte die voorsprong al naar zo'n anderhalve minuut.

Het peloton jaagde op Froome, die intussen heel wat pech kende. De Brit had twee keer mechanische pech, reed lek én viel nog eens. Froome werd gegrepen en moest nadien ook lossen uit het peloton. Hij eindigde op twee minuten van de winnaar.

