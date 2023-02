Ploegleider Maarten Wynants over Wout van Aert: "Dat is het lot van de allerbesten, zeker?"

De verwachtingen voor Wout van Aert in het voorjaar liggen heel hoog. Enkel overwinningen in Monumenten zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zullen goed genoeg zijn voor velen.

Na overwinningen in de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 en Gent-Wevelgem worden er van Wout van Aert nu overwinningen in Monumenten zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix verwacht.

De verwachtingen liggen erg hoog, weet ook ploegleider Maarten Wynants. "Dat is het lot van de allerbesten, zeker? De buitenwereld wil steeds meer. Wout is op het punt beland dat hij in het voorjaar alleen op de Ronde en Roubaix zal worden afgerekend", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van Aert is al 28, maar toch rijdt hij dit jaar nog maar zijn vijfde Ronde van Vlaanderen. Op die leeftijd had Tom Boonen al acht keer de Ronde gereden en hem ook al twee keer gewonnen. Er komen dus nog wel wat kansen voor, maar Van Aert beseft volgens Wynants dat elk jaar dat voorbij gaat een kans minder is.

Van Baarle een bondgenoot

Dat Dylan van Baarle, de winnaar van Parijs-Roubaix, nu bij Jumbo-Visma rijdt, is eerder een voordeel dan een nadeel vindt Wynants. Dan moeten ze al niet tegen elkaar rijden in de klassiekers en kunnen ze ook profiteren van elkaar. "Het zijn twee heel complementaire renners die weten wat ze aan mekaar hebben", zegt Wynants daarover.