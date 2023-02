Selecties Alpecin-Deceuninck zeggen veel over kopmanstatuut: Jasper Philipsen heeft een primeur beet

De kwaliteiten van Jasper Philipsen zijn dan ook gekend: hij kan wel een helling over en hij is snel aan de meet. Dan ben je kandidaat-winnaar in zowel de Omloop als Kuurne-Brussel-Kuurne. Alpecin-Deceuninck speelt hem dan ook uit in beide wedstrijden dit weekend.

Wat opvalt, is dat Philipsen de enige is binnen Alpecin-Deceuninck bij wie dat het geval is. De kopman is dus bekend en rond hem wisselt de ploeg van pionnen. Zaterdag in de Omloop staan Kragh Andersen, De Bondt, Gogl, Riesebeek, Stannard en Gianni Vermeersch aan zijn zijde.

