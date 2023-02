Teert Tadej Pogačar op revanche na verloren Tour van vorig jaar? Mentor Allan Peiper geeft antwoord

Allan Peiper keert dit seizoen weer terug bij UAE Team Emirates. Niet als ploegleider, maar wel als mentor en adviseur.

Tadej Pogačar is als een wervelwind aan 2023 begonnen. Na 6 koersdagen zit hij al aan vijf overwinningen. Onder meer Johan Bruyneel vreesde dat Pogačar nu al te goed zou zijn en dan in juli tekort zou komen.

UAE ontkende dat Pogačar nu al te goed is. Maar volgens Peiper wordt Pogačar wel weer de te kloppen man in de Tour. "Na alles wat hij de voorbije jaren laten zien heeft, vind ik het zelfs normaal. Hij is nog altijd een dubbele Tourwinnaar", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vingegaard won dan wel de Tour, maar Peiper vindt niet dat Pogačar dan een slechte Tour reed of door de mand viel. Teert Pogačar dan op revanche voor de Tour? "Revanche is overdreven. Tadej denkt niet in die termen. Maar dat hij nog meer gemotiveerd is, klopt wel."

Niet alles op één wedstrijd

Terwijl Vingegaard langzaam opbouwt naar de Tour, maakt Pogačar onder meer al een doel van de Ronde van Vlaanderen. Maar de Sloveen wil gewoon niet alles op één wedstrijd zetten. Dat kan hem dan een procentje kosten in de Tour, maar zo kijkt de Sloveen gewoon naar het wielrennen stelt Peiper.