Waarom starten Wout van Aert en Mathieu van der Poel niet in de Omloop? "Het is heel simpel"

Geen Wout van Aert en geen Mathieu van der Poel aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad. De twee zijn nog op stage en daar werken ze aan de belangrijkere wedstrijden.

Zowel Mathieu van der Poel als Wout van Aert bereiden zich in Spanje voor op de klassiekers. Geen Omloop Het Nieuwsblad deze week, wel de Strade Bianche volgende week. Maakt die week extra dan zoveel verschil? Ja, volgens hun ploeg.

Van Aert en Van der Poel reden op 5 februari allebei nog het WK veldrijden, namen daarna wat rust en vertrokken dan op hoogtestage. Om 20 dagen later dan te starten in de Omloop is gewoon te vroeg.

Jumbo-Visma zweert bij een voorbereiding op hoogte in plaats van koersen. “Het beste effect daarvan krijg je na circa drie weken. Het juist inpassen van die stage is dus heel belangrijk", zegt Mathieu Heijboer, Head of Performance bij Jumbo-Visma bij HLN.

WK veldrijden belangrijker dan Omloop

Ook bij Alpecin-Deceuninck en Chirstophe Roodhooft eenzelfde geluid. "Het is heel simpel. Mathieu rijdt de Omloop niet om tijd en ruimte te creëren voor een hoogtestage met het oog op het voorjaar." Het WK veldrijden in zijn achtertuin in Hoogerheide was geen optie, dus moest de Omloop wel wijken. Ook vorig jaar was Van der Poel van plan om het WK veldrijden in Fayetteville te rijden, maar toen had hij problemen met zijn rug.