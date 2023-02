🎥 Vingegaard antwoordt in Spanje op Pogačar en pakt zijn eerste zege van het seizoen met verschroeiende aanval

Niet alleen Tadej Pogačar is goed in vorm, ook Jonas Vingegaard is dat al. Nadat de koers donderdag nog werd geneutraliseerd door de sneeuw, haalde de Tourwinnaar nu stevig uit.

Donderdag legden Vingegaard en co de eerste rit van O Gran Camiño nog stil vanwege de hevige sneeuwval. Vrijdag scheen de zon weer in het noordwesten van Spanje. Twee beklimmingen onderweg en ook de laatste vier kilometer liepen zo'n 7% gemiddeld op. Een kopgroep van zeven ging er vandoor, onder meer Sebastian Schönberger, die donderdag ook al mee was in de ontsnapping, namen een voorsprong van zo'n drie minuten. Vingegaard domineert Maar in het peloton controleerde Jumbo-Visma voor Tourwinnaar Jonas Vingegaard. Onder meer de Noor Staune-Mittet (21) uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma reed zich helemaal leeg.Op zo'n 2,5 kilometer van de streep knalde de Tourwinnaar weg van alles en iedereen. De Deen overwon ook nog een steile kasseistrook en pakte zijn eerste zege van 2023. Guerreiro werd tweede op 21 seconden, Ion Izagirre werd derde op 24 seconden. Vingegaard is net als Pogacar duidelijk al goed in vorm en is ook de nieuwe leider in Spanje. The Cobble Classics have arrived! 🔥 #OGC23 pic.twitter.com/alA8LMVE7R February 24, 2023 🚴 🇪🇸 | De vogel lijkt al gevlogen! De winnaar van de Tour de France, Jonas Vingegaard, wordt gelanceerd door de talentvolle Johannes Staune-Mittet en niemand kan reageren. #ogc23



🚴 🇪🇸 | De vogel lijkt al gevlogen! De winnaar van de Tour de France, Jonas Vingegaard, wordt gelanceerd door de talentvolle Johannes Staune-Mittet en niemand kan reageren. #ogc23



🚴 🇪🇸 | Een versnelling was genoeg voor Jonas Vingegaard om de concurrentie op achterstand te zetten. De Deen wint de tweede etappe in Galicië! #ogc23