Michel Wuyts geeft Johan Bruyneel een veeg uit de pan na zijn kritiek op Tadej Pogačar

Johan Bruyneel liet zich onlangs kritisch uit over Tadej Pogačar. De voormalige ploegleider vindt dat Pogačar nu al te goed zou zijn en hij geen strategie op de lange termijn zou hebben.

Tadej Pogacar domineerde zijn eerste koersen van het jaar in Spanje met al vijf overwinningen in zes koersdagen. Pogacar speelde eigenlijk met de tegenstand. "Nu weet ik dat dat op langere termijn niet de beste strategie is", zei Bruyneel onlangs.

Michel Wuyts vindt de kritiek van Bruyneel helemaal niet terecht. "Als Johan Bruyneel de normen bepaalt, dan zijn we ver weg. Bruyneel is één van die mensen die het wielrennen een goeie 20 jaar geleden over de rand getild heeft", zegt Wuyts in de podcast Wuyts en Vlaeminck.

Volgens Wuyts vergelijkt Bruyneel zijn eigen wielertalent met dat van Pogacar, terwijl hij nog niet eens een tiende van het talent van de Sloveen heeft. "Dus laten we daarmee ophouden."