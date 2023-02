Johan Bruyneel slaat terug naar Michel Wuyts: "Niet de meest aangewezen persoon om de moraalridder te zijn"

Michel Wuyts haalde uit naar Johan Bruyneel nadat die zich kritisch uitliet over Tadej Pogačar en diens ploeg. Maar Bruyneel is niet gediend van de kritiek en reageerde.

Johan Bruyneel had in zijn podcast THE MOVE kritiek op de vroege topvorm van Tadej Pogačar en diens ploeg UAE Team Emirates. Pogačar zou zijn ploeg al te vroeg op het seizoen uitpersen en al veel te vroeg in vorm zijn.

Wuyts reageerde in zijn podcast Wuyts&Vlaeminck op Bruyneel door te stelen. "Als Bruyneel de normen bepaalt, dan zijn we ver weg", klonk het. "Bruyneel is één van die mensen die het wielrennen een goeie 20 jaar geleden over de rand getild heeft."

Bruyneel liet dat niet zomaar passeren en kroop in zijn pen op Facebook. "Beste Michel, ik moet toegeven: ik had meer van je verwacht, meer professionaliteit als journalist vooral.

"Ik moet vaststellen dat je commentaar geeft op geselecteerde uittreksels van mijn mening uit onze meest recente aflevering van onze podcast THEMOVE, die ik samen doe met de je welbekende Lance Armstrong, en dat je niet de moeite hebt genomen om de podcast in zijn geheel, of zelfs enkel de passages in verband met Pogačar en Team UAE, te beluisteren."

© photonews

"Ter verduidelijking: Ik heb inderdaad mijn opinie gegeven over zijn overwinningen en die van zijn ploeg. Indien je netjes je huiswerk had gemaakt, dan had je begrepen dat mijn kritiek niet gericht was naar de renner, maar wel naar het management, naar de directie vanuit de wagen."

"Ik zei dat het volgens mij fout was van de directie om iedere etappe mee te gaan in het enthousiasme en overwinningslust van deze jonge en uiterst getalenteerde kampioen. Ik zei dat dit op lange termijn “volgens mij” niet de beste tactiek was."

"Tot mijn grote verbazing lees ik ook dat je zegt dat ik me vergelijk met Pogačar… Weeral het bewijs dat je je huiswerk niet degelijk hebt gemaakt, meester Michel. In mijn podcast zei ik duidelijk: “Ik ben zelf profrenner geweest. Ik reed ook topwedstrijden en soms won ik er enkele. Maar voor mezelf, om te winnen, moest alles kloppen als een bus. Ik moest in topvorm verkeren, de omstandigheden moesten ideaal zijn, ik moest kunnen profiteren van de koerstactiek, en dan kon ik misschien eens winnen."





"Dus, Michel, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel heb je niet geluisterd naar de bron van de informatie (de podcast), en heb je je laten verleiden tot commentaar te geven op gefilterde quotes. Niet heel professioneel als journalist. Ofwel is de andere mogelijke reden dat je kennis van de Engelse taal niet optimaal is, wat ook het geval kan zijn natuurlijk."



"Tot slot wou ik nog even terugkomen op je commentaar 'als Bruyneel de normen bepaalt, dan zijn we ver weg.' Ik heb hierbij de volgende kanttekening, Michel. En gelukkig heb ik een olifantengeheugen."

"IK denk persoonlijk, Michel, dat jij niet de meest aangewezen persoon bent om de moraalridder van het wielrennen te zijn. Herinner je je nog, Michel, iets minder dan 20 jaar geleden dat je een Trek-fiets van de US Postal ploeg vroeg en dat je daarna o-zo-graag de Belgische co-sponsor vernoemde in de TV-uitzendingen?"