Lotte Kopecky voelt zich klaar voor de Omloop Het Nieuwsblad en wil beter doen dan in de vorige editie

Lotte Kopecky is een van de favorieten om de Omloop Het Nieuwsblad te winnen. Het is ook haar 1e koers van het seizoen.

Vorig jaar kon Lotte Kopecky winnares Annemiek van Vleuten en Demi Vollering op de Muur van Geraardsbergen net niet volgen. Aan Het Nieuwsblad vertelde ze dat ze daar altijd moest mee zijn, maar ze zat te ver. Dit jaar gaat ze proberen haar niet meer te laten verrassen en een goede positie kiezen.

Zo zal Kopecky dicht bij de overwinning kunnen zijn. Ook is ze een van de favorieten om te winnen. Het is wel haar 1e wedstrijd van het seizoen op de weg. Ze wil graag winnen, maar het grote doel en de piek liggen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ze vindt het vooral belangrijk om met een goed gevoel in Ninove te finishen, zodat ze weet dat het goed zit.

Een extra dimensie sinds dit seizoen is de komst van Lorena Wiebes. Daardoor verandert haar manier van koersen. Zo weet Kopecky dat ze meer risico's kan nemen. Zo kan ze meeschuiven en vooraan heel de tijd meerijden. Ondertussen zit achter haar iemand die volgens Kopecky de snelste van het pak is.