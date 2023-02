Marit geniet van fenomenale supportersactie: "Da's de max, in Kuurne het opnemen tegen kleppers als Jakobsen"

Een bijzondere dag voor Arne Marit, want dankzij een fenomenale supportersactie is er aan steun geen gebrek voor hem. De man uit Vollezele rijdt in de Omloop in eigen regio.

Het is overigens met een extra prikkel dat Marit naar het klassieke seizoen trekt, na zijn overstap van Sport Vlaanderen-Baloise naar Intermarché-Circus-Wanty. "Je voelt dat we met meer ambitie aan de start staan. Hier spreken we over winnen en bij Sport Vlaanderen ging het meer over je in de kijker rijden en in de vroege vlucht zitten", verklaart de 24-jarige renner aan Wielerkrant.

"Dat was ook wel leuk, maar nu voel je wel dat er meer structuur in de ploeg zit en dat iedereen zijn eigen taak heeft. Ik heb een supportersclub in Lierde en we passeren daar op twee kilometer vandaan. Vanaf Deftinge tot boven op de Bosberg hangen er zo'n vijftien spandoeken. Da's de max. Ik ben wel redelijk gekend in eigen streek. Als ik daar dan mijn naam hoor, geeft dat een kippenvelmomentje", kijkt onze landgenoot er naar uit.

DIENENDE ROL IN OMLOOP

Daar wil Marit dan ook nog wel iets laten zien. "Het zou mooi zijn moest ik er daar nog bij zijn. Met mijn dienende rol in het begin van de koers is dat niet evident. De kopmannen zijn Teunissen, Bystrøm en Page. Als je u op de tweede lijn kunt positioneren, zit je nog altijd vooraan. Morgen zie ik wel een kans voor mezelf."

Zijn sportieve verwachtingen zijn dit weekend het grootst in Kuurne. "We zitten ook nog met Mihkels, die ook snel aan de meet is. Het zal kwestie zijn van onderling afspreken, maar ik zie me wel in staat om daar een goede sprint te rijden. Dat we het dan opnemen tegen kleppers? Ja, zoals een Jakobsen. Die mannen rijden vandaag niet. Dat is misschien in mijn nadeel. We zullen het er maar op houden dat ik dan gerodeerd ben."