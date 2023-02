Remco Evenepoel wil zondag mooi afsluiten in UAE Tour: "Belangrijk voor mij"

Remco Evenepoel overleefde alweer een sprintersetappe in de UAE Tour en staat zondag voor de laatste test met een aankomst bergop.

Soudal-Quick Step mocht voor de derde keer zegevieren in de UAE Tour met de tweede ritzege van Tim Merlier en ook nog de ploegentijdrit op de derde dag. "De moraal in het team is erg hoog na het behalen van onze derde ritzege van de wedstrijd", zei leider Evenepoel achteraf.

"Er is hier een zeer hoog niveau van sprinters, dus het is ook speciaal voor Tim om zijn tweede overwinning te claimen, en het was geweldig om hem te zien vieren in de groene trui."

In tegenstelling tot andere dagen mengde Evenepoel zich wel wat langer in de sprintvoorbereiding. "Het lukte me om de hele etappe uit de problemen te blijven en voor de sprint zelf wat door te trekken."

Eindzege het doel

Zondag verdedigt Evenepoel zijn leiderstrui op de slotklim naar Jabel Hafeet. Hij heeft een voorsprong van 9 seconden op Plapp en 13 op Bilbao. "Ik ben nu gefocust op morgen. Het is een belangrijke etappe voor mij en ik zou heel graag deze rode trui willen verdedigen en deze race willen winnen."