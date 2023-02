Nathan Van Hooydonck ziet opnieuw het goede plan van Jumbo-Visma: "We gaan er allemaal vol voor"

Nathan Van Hooydonck eindigde achter ploegmaat Tiesj Benoot 2e. Zo werd de dag voor Jumbo-Visma nog meer compleet.

"Ik ben heel tevreden", was Nathan Van Hooydonck heel duidelijk in het flashinterview aan de aankomst in Kuurne. "Dit is een van mijn weinige kansen en ik heb die dan ook ten volle benut. Met Tiesj Benoot heb ik 3 weken in een kamer op de Teide gelegen en gun hem de zege dan ook volledig. We hebben naar deze periode toegewerkt en dit is een droomstart."

Van Hooydonck werd 2e, maar mogelijk zat er wat meer in. In de slotkilometers had hij een paar keer een kleine voorsprong en bij een uitval moest Matej Mohoric er alles aan doen om Van Hooydonck terug te halen. "Ik voelde me goed", ging Van Hooydonck verder. "Voor hetzelfde lukte het net wel voor mij, maar nu was het net niet. Door de zege van Benoot was het dan weer net wel."

Het zwaartepunt van de wedstrijd lag in de heuvelzone. Daar maakte Jumbo-Visma de koers hard. "Vooraf hadden we een plan gemaakt en we wilden vroeg beginnen. Ook zijn we een ploeg die dat plan dan heel graag wil uitvoeren. En ook deze keer draaide het goed uit", besloot Van Hooydonck.