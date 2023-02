Pech voor William Junior Lecerf in de Ronde van Rwanda, Henok Mulubrhan de eindwinnaar

William Junior Lecerf heeft de Ronde van Rwanda niet kunnen winnen. In de slotetappe kende hij pech en de eindzege was uiteindelijk voor Henok Mulubrhan.

De laatste etappe van de Ronde van Rwanda was kort (75 km) en eindigde op een slotklim. In Kigali ging het in de laatste 5,2 km nog stevig omhoog met een gemiddelde van 6,5%.

William Junior Lecerf was op de voorlaatste dag zijn leiderstrui kwijtgeraakt, maar het verschil met leider Henok Mulubrhan was nog altijd maar een seconde. Ook liet het parcours toe om aan te vallen. Dat deed Lecerf ook al snel. Hij ging met 3 anderen ervandoor. Nadien kwam nog een groep van zo'n 15 renners met daarbij ook Mulubrhan aansluiten. Zij bleven voor de rest van de etappe vooraan rijden.

Op de slothelling viel Dawit Yemane als 1e aan. Hij reed een mooie voorsprong bijeen, maar die smolt weer weg. Lecerf was begonnen met aan te vallen. Onder meer Mulubrhan kon volgen. Lecerf bleef proberen, maar dan sloeg het noodlot toe. De jonge Belg kreeg in de slotkilomter af te rekenen met materiaalpech. Zo was de mogelijke eindwinst definitief weg. Mulubrhan won uiteindelijk de sprint en stelde zo de eindzege veilig.