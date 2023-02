🎥 De Belgische ploegen maken hun selectie voor Le Samyn bekend

Dinsdag is het Le Samyn. De Belgische ploegen hebben hun selectie al bekend gemaakt.

Soudal Quick-Step kan Kasper Asgreen na zijn ziekte recupereren. Fabio Jakobsen is de kopman binnen de selectie. Daarnaast staan ook Michael Morkov, Jannik Steimle, Martin Svrcek, Stan Van Tricht en Warre Vangheluwe aan de start. Die laatste komt over van de opleidingsploeg.

Ook Alpecin-Deceuninck maakte zijn selectie al bekend. Sören Kragh Andersen is er de kopman. Ook Dries De Bondt, Lionel Taminiaux, Ayco Bastiaens en Timo Kielich staan aan de start.

Our line up for @GPSamyn, tomorrow.

Start: 12.25 CET, Dour

Finish in Quaregnon after 209 km.

Good luck, guys! pic.twitter.com/rLk0iTKCFl — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) February 27, 2023

Bij Intermarché-Circus-Wanty zijn Dries De Pooter en Baptiste Planckaert de Belgen binnen de selectie. Ook Mike Teunissen en Taco van der Hoorn zullen Le Samyn rijden.

Special day tomorrow: our first race in our home region of Wallonia, with cobbles & wind!



๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Niccolò Bonifazio

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Dries De Pooter

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Madis Mihkels

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Hugo Page

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Baptiste Planckaert

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Mike Teunissen

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Taco van der Hoorn#GPSamyn2023 @GPSamyn pic.twitter.com/A27aormLLN February 27, 2023

Lotto Dstny staat net als in de Omloop Het Nieuwsblad met een volledig Belgische selectie aan de start. Onder meer Victor Campenaerts en Florian Vermeersch behoren tot de selectie.

๐Ÿ“ขLINE-UP: #GPSamyn2023



Another all Belgian squad for tomorrow's first race of the @LottoCyclingCup ๐Ÿ‘‡ pic.twitter.com/egBymY0WOA — Lotto Dstny (@lotto_dstny) February 27, 2023

Bingoal WB zal met 4 Belgen aan de start staan. Dorian De Maeght, Ludovic Robeet, Guillaume Van Keirsbulck en Luca De Meester.

De selecties van Flanders-Baloise en Tarteletto-Isorex zijn dan weer volledig Belgisch. Flanders-Baloise start met Ruben Apers, Alex Colman, Vincent Van Hemelen, Gilles De Wilde, Milan Fretin, Ward Vanhoof, Vito Braet. Tarteletto-Isorex start met Timothy Dupont, Maxime De Poorter, Andreas Goeman, Jacob Relaes, Brent Van De Kerkhove, Mauro Verwilt en Kobe Vanoverschelde.