Yentl Bekaert neemt een belangrijke beslissing over zijn crosscarrière

Yentl Bekaert heeft over zijn crosscarrière genomen. Die beslissing is door Baloise Trek Lions op Instagram bekend gemaakt.

"In 2015 reed Yentl Bekaert zijn allereerste cross voor ons team. Dat was toen nog bij de junioren en hij was toen nog een van de beteren", schreef Baloise Trek Lions op Instagram. "Spijtig genoeg bleek de stap naar de profs te groot, maar hij bleef wel altijd positief en hard werken."

Bekaert nam de beslissing om zijn profcarrière stop te zetten. "Hij heeft zijn studies weer opgenomen en is ook begonnen bij zijn 1e job", ging het bij zijn ex-team verder.

In Oostmalle reed Bekaert zijn laatste cross uit zijn carrière. Hij eindigde er 35e. Zijn beste resultaat afgelopen seizoen was een 3e plaats in een manche van de Toi Toi Cup in Jicin.