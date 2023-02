Jumbo-Visma met een een-tweetje in Kuurne-Brussel-Kuurne: al 39 jaar geleden en een duo slaagde daar zelfs 2 keer in

Jumbo-Visma bekleedde met Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck in Kuurne-Brussel-Kuurne plaatsen 1 en 2. Dat was al 39 jaar geleden dat dat nog gebeurd was. Een overzicht van de een-tweetjes in Kuurne.

De laatste keer dat dezelfde ploeg de top 2 in Kuurne-Brussel-Kuurne bezette, was Panasonic-Raleigh. In 1984 won Jos Lammertink. Ploegmaat Walter Planckaert werd 2e. Daarvoor moesten we terug naar 1972. Gustaaf Van Roosbroeck en Noël Vanclooster van Watney-Avia legden beslag op plaatsen 1 en 2.

1972 was het jaar na de dominantie van Roger De Vlaeminck en Eric Leman. De Vlaeminck won in 1970 voor Flandria Mars. Een jaar later voor Mars-Flandria. Telkens was zijn ploegmaat Leman 2e.

Freddy Decloedt (1e) en Noël Vantyghem (2e) zorgden in 1969 voor een een-tweetje bij Pull Over Centrale-Novy. In 1954 was het bij Bertin D'Alessandro nog groter feest. Ze bekleedden met Leon Van Daele, René Oreel en Boudewijn Devos de volledige top 3. In 1951 viel de prestatie voor het eerst voor. André Declerck en Maurice Blomme eindigden op 1 en 2 voor Bertin-Wolber.