Ploegleider Lars Boom duidelijk over kwaliteiten van Lotte Kopecky: "Daar wil ik niet over nadenken"

Lotte Kopecky domineerde in de Omloop Het Nieuwsblad en pakte meteen haar eerste zege van het seizoen. Ook ploegleider Lars Boom ziet dat het goed gaat met Kopecky.

Lotte Kopecky reed in de Omloop Het Nieuwsblad dominant weg op de Muur en vervolgens nog eens op de Bosberg. Ze hield het peloton af en de laatste 12 kilometer en pakte de overwinning.

Ook Lars Boom, haar ploegleider bij SD Worx die haar ook nog kent van bij Liv Racing ziet dat goed was. "Lotte heeft nu meer ervaring en is meer vastberaden in het toeleven naar het punt waarop ze goed wil zijn", zegt Boom bij Sporza.

Niet plots een klimster

Na de Omloop werd er (te) veel nadruk gelegd op het gewichtsverlies van Kopecky in de winter. "Gewicht speelt zeker een rol, maar je moet voorzichtig zijn en de goeie balans vinden. Dat is gelukt. Je moet dat controleren en zorgen dat het niet te licht wordt", zegt Boom nog.

Het is nu niet dat Kopecky plots een klimster zal worden een mee zal doen voor eindzege in de Tour benadrukt Boom nog. "Daar wil ik niet over nadenken. Ik weet niet of je het moet willen om beter bergop te rijden op die lange beklimmingen. Ik denk niet dat ze dat type is."