Te veel concurrentie bij Jumbo-Visma dus koos Nederlander voor Intermarché-Wanty-Gobert: "Nu is het aan mij"

Mike Teunissen maakte de overstap van Jumbo-Visma naar Intermarché-Wanty-Gobert. Bij de Belgische ploeg is de Nederlander kopman in Le Samyn.

Nadat hij acht jaar voor de Nederlandse ploegen Jumbo-Visma en Team Sunweb reed zocht Mike Teunissen deze winter andere lucht op. De Nederlander trok naar Intermarché-Circus-Wanty

Bij Jumbo-Visma zat de Nederlander vaak lang op hoogtestage, terwijl hij bij zijn nieuwe ploeg al reed in Spanje en nu ook naar Le Samyn mag trekken. Ook de stevige concurrentie bij Jumbo-Visma speelde zijn rol om er te vertrekken.

Teunissen had geen zin meer om iedere week te vechten voor de laatste plek in de selectie en telkens in onzekerheid te zitten. "Niet dat ik schrik heb van de concurrentie, maar hier is de strijd iets minder en krijg ik een voorname rol, ook verderop in het seizoen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Kopman in Le Samyn

Maar ook bij Intermarché-Circus-Wanty is er met Biniam Girmay een steengoede kopman. In Le Samyn start hij echter niet, waardoor Teunissen kopman is en zelfs naar voor wordt geschoven als één van de topfavorieten.

"Zonder Biniam is deze ploeg bereid om iedereen kansen te geven. Nu is het aan mij om die kansen te pakken", zegt Teunissen nog.