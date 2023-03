Vuelta voor vrouwen eindigt op een legendarische klim: "Het wordt zwaar"

De Vuelta voor vrouwen heeft zijn parcours voor 2023 voorgesteld. Opvallend is de aankomst van de laatste rit. Die eindigt namelijk op een klim die tot de verbeelding spreekt.

Rit 1 is een vlakke, maar technische tijdrit van 14,6 km. Daarna volgen 3 relatief vlakke etappes. Die eindigen wellicht op een sprint. Al is er in de finale van etappe 4 nog een klimmetje.

Vervolgens zijn er nog 3 etappes waarin er moet geklommen worden. Rit 5 eindigt op de Mirador de Peñas Llanas. In etappe 6 moeten de rensters over 2 klimmen van 2e categorie om nadien wellicht met een gereduceerd peloton te sprinten.

De slotdag eindigt uiteindelijk op Lagos de Covadonga, een berg die de mannen in hun Vuelta al verschillende keren opreden. Daarvoor is er nog een klim van 2e categorie.

🔥 Etapa 7 | Stage 7 🔥



🚩 Pola de Siero > Lagos de Covadonga 🏁

🚴 93,5 km



🇪🇦 El coloso asturiano decidirá quién es la ganadora de la carrera 💥

🇬🇧 The Asturian colossus will crown the winner of the race 💥#LaVueltaFemenina pic.twitter.com/HKzd5sZnHG — La Vuelta Femenina by Carrefour.es (@LaVueltaFem) February 28, 2023

🆕🇪🇸 Desvelado el recorrido de La Vuelta Femenina by https://t.co/7WuIYU1Pvi



🆕🇬🇧 The route of #LaVueltaFemenina



🔗 https://t.co/bHx92UMAA7 pic.twitter.com/rTUBwfC0FX — La Vuelta Femenina by Carrefour.es (@LaVueltaFem) February 28, 2023

Titelverdedigster Annemiek van Vleuten is tevreden met het parcours. "Om op zo’n beroemde wielerlocatie te eindigen is essentieel voor de media-impact van de wedstrijd”, reageerde Annemiek van Vleuten op de website van de wedstrijd. “Ik ben blij dat de organisatie heeft gekozen voor zo’n beroemde klim en kijk ernaar uit. Het wordt zwaar. Ook is het goed dat we ook een paar vlakke ritten hebben. Zo is het een complete Vuelta."