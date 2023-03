Demi Vollering pakt Strade Bianche voor Lotte Kopecky: "Dacht dat ik mocht winnen"

Demi Vollering heeft de Strade Bianche gewonnen. De Nederlandse won na een spannende sprint met Lotte Kopecky.

Demi Vollering en Lotte Kopecky reden samen het gat dicht op de Amerikaanse Faulkner. In de sprint bergop in de laatste kilometer nam Vollering de kop, Kopecky beet zich vast in het wiel.

Kopecky ging er boven op de top weer over en leek in de laatste honderd meter op weg naar de overwinning. Maar Vollering kwam in de laatste dalende 50 meter er nog over met een ultieme jump, die van Kopecky kwam iets te vroeg.

Niets afgesproken

Op zo'n zeventien kilometer ging Vollering alleen op zoek naar Faulkner, even later kwam Kopecky aansluiten. "Samen zijn we naar Faulkner gereden. We wisten onderaan de slotklim dat we haar gingen pakken. Die laatste klim liegt niet. Als je zolang alleen rijdt, red je dat niet."

"We hadden eigenlijk niets afgesproken. Ik dacht dat ik mocht winnen toen ik als eerste bovenkwam. Maar plots kwam Lotte voorbij. Ik ben nog nooit in zo’n situatie gekomen. Er gebeurde zoveel. Deze overwinning betekent ongelooflijk veel voor me", besloot Vollering nog.