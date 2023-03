Jan Bakelants gaat een nieuwe uitdaging aan: "Zonder druk"

Jan Bakelants gaat gravelracen. Het is zijn bedoeling om in juni de Unbound te rijden.

"Een echte comeback is het niet", vertelde Jan Bakelants in de podcast Wielerclub Wattage. "Ik doe het zonder druk en zal me niet op resultaten vastpinnen."

Bakelants zal enkele gravelraces rijden en de Unbound in juni is het doel. Dat is een gravelrace van 320 km in de Verenigde Staten. "Het is een uitdaging om die gravelrace in de elitecategorie uit te rijden", aldus Bakelants.

De bedoeling voor Bakelants is om tijdens de gravelraces vooral plezier te maken. "Dat is het motto van die gravelraces. Op het einde koersen we wat en nadien drinken we samen een pintje", aldus Bakelants.

Eind 2022 kondigde Bakelants zijn afscheid als profrenner aan: "Maar dat was op een moment dat de citroen nog niet uitgeperst was. Ik fiets nog elke dag."