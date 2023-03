Lotte Kopecky verbijt ontgoocheling na twee plek in Strade Bianche: "Natuurlijk is het leuk om zelf te winnen"

Geen tweede opeenvolgende zege in de Strade Bianche voor Lotte Kopecky. In een sprint met haar ploeggenote Vollering liet Kopecky haar op de sprint vloeren.

Lotte Kopecky heeft zichzelf niet opgevolgd als winnares in de Strade Bianche. Kopecky reed samen met haar ploeggenote Vollering naar de finish en Kopecky leek op weg naar de zege, maar Vollering snoepte haar toch nog de zege af.

Waren er dan geen afspraken gemaakt over wie mocht winnen? "Neen, er waren geen afspraken gemaakt", zegt Kopecky bij Sporza. "Demi en ik hebben er gewoon het beste van gemaakt en gesprint voor de zege. Het was spannend. Meteen na de finish wisten we ook niet wie gewonnen had."

Belangrijkste is dat iemand van de ploeg wint

Maar Kopecky was natuurlijk ook heel ontgoocheld over het feit dat ze niet won. "Natuurlijk is het leuk om zelf te winnen. Maar uiteindelijk maakt het niet uit wie wint, zolang er maar iemand van SD-Worx op plek 1 staat", zegt ze nog.

Kopecky won de Omloop, Vollering nu de Strade Bianche. Kopecky houdt er uiteindelijk nog een goed gevoel aan over en kijk uit naar de volgende wedstrijden, de eerste is Gent-Wevelgem