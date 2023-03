Knallen tot ruim boven 60 per uur: wees maar eens ploegmaat van Remco Evenepoel! "Ging makkelijk trainingsritje zijn"

Remco Evenepoel is na zijn eindzege in de UAE Tour teruggekeerd naar Spanje. Ploegmaats die hem daar vergezellen worden duidelijk niet gespaard.

Een kort fimpje op de Instagram Stories van Fausto Masnada spreekt boekdelen. De Italiaan zat in het wiel van Remco Evenepoel, die zijn Belgische kampioenentrui droeg die hij veroverde op het BK tijdrijden, tijdens een training op hoogtestage. "Dit ging een gemakkelijk trainingsritje worden", schreef Masnada erbij.

65,9 PER UUR

Dat draaide dus enigszins anders uit. Masnada laat in de video ook de gegevens op zijn fietscomputer zien. Op een gegeven moment gaf de snelheidsmeter 65,9 kilometer per uur aan. Met Evenepoel op pad gaan, is niet voor iedereen een pretje.

De renners van Soudal Quick-Step waren op dat moment nog maar dertien kilometer onderweg. Hopelijk voor Masnada heeft Evenepoel zich in het vervolg van deze trainingsrit zich toch wat ingehouden. Bekijk het filmpje HIER.