🎥 Remco Evenepoel dolt onder meer met Van Baarle na video over nieuwe tijdritpositie: "Als je je neus zoekt"

Remco Evenepoel is op dit moment in Spanje op stage. Daar werkt hij ook aan zijn tijdritpositie.

Na de UAE Tour verbleef Remco Evenepoel nog een paar dagen in België voor hij naar Spanje vertrok voor enkele weken van stage. De Ronde van Catalonië (20-26 maart) wordt zijn volgende wedstrijd.

In die koers zit er geen tijdrit, maar in de komende Giro moet er wel zo'n 70 kilometer tegen de klok worden gereden. Evenepoel, de Belgische kampioen tijdrijden, schaaft in Spanje dan ook aan zijn tijdritpositie.

Parfum op zijn polsen

Evenepoel postte een video op zijn sociale media over zijn training op de tijdritfiets. Daarbij valt op dat Evenepoel met zijn neus tussen zijn polsen lijkt te rijden. Enkele collega-coureurs lieten de kans niet schieten.

"Als je je neus zoekt, die zit tussen je handen", schreef Dylan van Baarle. Tao Geoghegan Hart vroeg dan weer hoe de polsen van Evenepoel ruiken. Die antwoordde dat hij vooraf wat parfum had gespoten op zijn polsen, namelijk Sauvage van Dior.