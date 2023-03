Wat met de sprinters en moet Evenepoel naar de Tour? Opmerkelijk advies van Boonen en Bakelants voor Lefevere

Maken ze bij de ploeg van Patrick Lefevere wel de juiste keuzes voor de Tour? Zou Evenepoel niet beter aan de Grand Départ staan in plaats van één van de sprinters?

Tom Boonen en Jan Bakelants lieten hun mening hierover onlangs duidelijk blijken in Wielerclub Wattage. Ze zouden zowel Merlier als Jakobsen thuislaten. "De Tour is dit jaar veel te lastig voor hen. Er zullen niet genoeg massasprints zijn voor dat soort sprinters. Jakobsen en Merlier zijn allebei renners die in de eerste week meteen moeten toeslaan in de sprints."

"Bij Soudal-Quick Step moeten ze stilaan een mentaliteitsverandering doorvoeren", vindt Boonen. "Nu denken ze dat ze absoluut een sprinter moeten meepakken naar de Tour. Maar als je een rondeploeg aan het kneden bent, moet je elke mogelijkheid grijpen om die renners op elkaar te laten afstemmen."

En wat dan met de kopman van die rondeploeg? Remco Evenepoel gaat de Giro rijden, maar Boonen en Bakelants zien hem dit jaar liever in de Tour. "De lastige Tour-start in het Baskenland was voor mij meteen de reden waarom Remco dit jaar de Tour moest rijden", aldus Bakelants. "Als het in de Giro niet lukt voor Remco, kan dat in zijn gezicht ontploffen. In de Giro gebeuren ook altijd onverwachte dingen."

© photonews

Elk jaar de Tour niet gereden, is een kans gepasseerd om te winnen, zo redeneert Boonen. "Ik begrijp dat ze voorzichtig willen zijn en niet te snel willen gaan. Maar je krijgt misschien 10 kansen in je carrière om de Tour te rijden. Stel dat Evenepoel volgend jaar ten val komt in de eerste Tour-week, dan is er weer een jaar voorbij. Remco zit nu in een goede flow. Ik had niet gewacht om de Tour al te rijden."