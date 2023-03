Kanonstart Pogačar in 2023 doet de ploeg van Van Aert niet bepaald bibberen: "Wie won uiteindelijk in juli?"

De kanonstart van Tadej Pogačar in 2023 kan niemand ontkennen. De ploeg van Wout van Aert, die in principe de meeste weerstand moet bieden in de Tour, laat zich daar niet door uit zijn lood slaan.

Bij Jumbo-Visma zijn ze niet verrast over de manier waarop Pogačar nu rondrijdt. "Zeker in lentevorm is hij altijd sterk, weten we uit ervaring. Ook zondag lijkt perfect op maat van Tadej", haalt ploegleider Grischa Niermann aan in Het Laatste Nieuws.

COL DE LA COUILLOLE

Als Jonas Vingegaard nog terrein wil goedmaken, moet het vandaag dus gebeuren op Le Couillole. "15,7 kilometer aan gemiddeld 7,1%: wat mij betreft had dat nog wat steiler mogen zijn. Wel een mooie inspanning. Van het soort dat Jonas normaal gezien goed verteerd."

"We zijn absoluut tevreden over Jonas' huidige conditiepeil", verduidelijkt Niermann. "De Tour blijft zijn hoofddoel, wat niet wegneemt dat hij in de aanloop ook in andere wedstrijden goed wil presteren. Reden waarom hij hier niet het hoofd laat hangen. Wordt hij geklopt door Pogačar? So be it. Dat gebeurde vorig jaar ook in Tirreno-Adriatico. Volstrekt kansloos was hij daar tegen Tadej. Maar wie won uiteindelijk in juli?"