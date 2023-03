Vintage De Gendt! Renner van Lotto-Dstny komt met heerlijke woordspeling over afgelaste etappe Parijs-Nice

De droge humor van Thomas De Gendt wordt nog steeds erg gesmaakt. Over de afgelaste rit in Parijs-Nice had hij dus ook wel wat te zeggen.

Wegens uitzonderlijk harde wind werd de volledige zesde etappe van Parijs-Nice afgelast. Thomas De Gendt is één van de renners van Lotto-Dstny die actief is in de Koers naar de Zon. Het was dus zaak om zijn populaire Twitterpagina in het oog te houden. En ja, hoor, De Gendt kwam op het sociale mediaplatform met een woordspeling die we van hem konden verwachten. "Het is hier vandaag Parijs-Niets geworden", schreef De Schorpioen van Semmerzake vrijdag op zijn account. Ja ik verveel mij. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) March 10, 2023 Een teken misschien toch ook wel dat hij door het wegvallen van de etappe weinig om handen had. "Ja, ik verveel mij", bekende De Gendt ook nog.