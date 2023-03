🎥 Dat is nipt!: de buschauffeurs tonen hun stuurmanskunsten in Parijs-Nice

De laatste dagen van Parijs-Nice gaan steevast in de bergen door. De voorlaatste etappe eindigde boven op de Col de la Couillole, maar achteraf moest de karavaan, voor de slotrit in en rond Nice, weer richting de kust.

Om daar te geraken moesten de bussen door tunnels en die waren heel smal. Er was weinig ruimte voor de bussen, maar ze geraakten er allemaal zonder problemen door. Een pluim voor de buschauffeurs!

The skills of our bus driver Johan to get through this tunnel 🥵 #ParisNice pic.twitter.com/kL6hwpBvC7