Met ritzege op zak en een dag in gele leiderstrui neemt Tim Merlier (Soudal Quick-Step) opvallend besluit in Parijs-Nice

Parijs-Nice heeft Tim Merlier geen windeieren gelegd. Na zijn ritzege in etappe 1 was een dag in de gele leiderstrui een extra beloning.

Inmiddels zit de Koers naar de Zon er voor Tim Merlier wel al op, ook al rijdt het peloton vandaag nog de slotetappe van en naar Nice. Dat belooft nog een pittige etappe te worden over meerdere beklimmingen. Niet meteen spek naar de bek van Merlier dus.

Soudal Quick-Step laat weten dat Merlier die laatste etappe laat voor wat het is. Opmerkelijk toch: afstappen in een rittenkoers met slechts één rit te gaan. "Tim Merlier, de winnaar van de eerste rit, zal niet van start gaan in de slotetappe van Parijs-Nice", klinkt het in een droge mededeling op de sociale media van Soudal Quick-Step.

Stage 1 winner @MerlierTim won’t take to the start today in #ParisNice. — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) March 12, 2023

Merlier knalde in La Verrière inderdaad naar winst en mocht zo een dag later in de gele leiderstrui aan de start verschijnen. Kortom: Parijs-Nice is al geslaagd voor Merlier, ook zonder de koers uit te rijden.