Komt het nog goed met Tom Pidcock voor Milaan-Sanremo na twee valpartijen in Tirreno? Jan Bakelants komt met advies

Tom Pidcock viel twee keer zwaar in Tirreno-Adriatico. Na zijn eerste val zette hij nog een goed resultaat neer, na zijn tweede val gaf hij meteen op.

Na zijn winst in de Strade Bianche moest Tom Pidcock weer even in het ritme komen in Tirreno-Adriatico. Maar in de vierde rit ging hij samen met Wout van Aert een eerste keer tegen de grond.

Twee dagen later werd hij in de lastige 'muurtjesetappe' wel nog negende, maar in de voorlaatste etappe ging Pidcock weer tegen de grond en gaf op.

Jan Bakelants ziet het dan ook niet meer goed komen voor Milaan-Sanremo voor Pidcock. "Twee keer vallen doet geen deugd en kan ervoor zorgen dat je een procentje minder bent, terwijl de concurrentie conditioneel aan het groeien is", zegt hij bij Sporza.

Schrappen in programma?

Bakelants heeft dan ook een advies. "Misschien moet Pidcock zijn focus nu op de Ronde van Vlaanderen en de Waalse klassiekers leggen en de klassiekers daartussen ertussenuit laten."

Pidcock won met de Strade Bianche namelijk al een mooie koers. "Maar we weten dat Pidcock graag al die koersen rijdt", zegt Bakelants. Afwachten of Pidcock nog aan zijn programma zal sleutelen.