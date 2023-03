Mathieu van der Poel verrast en zet plots vraagtekens bij zijn veldritcarrière

Het wegseizoen is nog geen succes geweest voor Mathieu van der Poel. Zowel in Strade Bianche als in Tirrreno-Adriatico deed hij nog niet mee voor de zege.

In Tirreno-Adriatico liet Van der Poel zich twee keer zien in de sprintvoorbereiding voor Jasper Philipsen, maar in de etappes die hem hadden moeten liggen, moest Van der Poel snel afhaken.

Het doet Van der Poel toch nadenken. "De wereldtitel veldrijden was iets unieks, maar ik heb na het WK maar even rust gehad en daarna veertien dagen getraind in Spanje – niet genoeg om in topvorm te zijn", zegt hij bij het Algemeen Dagblad.

Maar als Van der Poel er nu in Milaan-Sanremo wel zou staan, gaat iedereen plots zeggen dat dit wel voor de juiste aanpak was. "Zo gaat het altijd."

Geen veldrijden meer?

Toch denkt Van der Poel na over een alternatieve winter, zelfs zonder cross. "Als ik niet cross, heb ik wel een goede opbouw. Dat is het probleem: het is zo druk."

Maar doordat het WK veldrijden in Hoogerheide plaatsvond, wou Van der Poel het niet missen. "Maar als ik nu de perfecte winter zou moeten uittekenen, zou dat er eentje zonder veldrijden zijn", zegt Van der Poel nog.