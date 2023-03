Otto Vergaerde rijdt nog een extra wedstrijd tussen Parijs-Nice en Milaan-San Remo

Otto Vergaerde reed afgelopen week nog Parijs-Nice. Zaterdag zal hij Milaan-San Remo rijden, maar tussendoor zal hij nog aan de start van Nokere Koerse staan.

Het einde van Parijs-Nice haalde Otto Vergaerde niet. Hij had last van de luchtwegen. Toch hoopt hij nog altijd aan de start van Nokere Koerse te staan. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij een dag voor de wedstrijd nog eens zijn benen zal losgooien. Nokere Koerse voegde hij in laatste instantie aan zijn programma toe. Zo reist hij niet rechtstreeks van Nice naar Milaan.

In Nokere zal Vergaerde kopman Edward Theuns bijstaan. Hij vertelde dat ze met Theuns een goede kans hebben om de wedstrijd te winnen. Het is volgens hem zaaks om Theuns aan de voet van Nokereberg in een goede stelling te brengen. Al beseft hij wel dat Tim Merlier de te kloppen man is.

Donderdag zal Vergaerde naar Milaan doorvliegen. Voor Milaan-San Remo zullen Jasper Stuyven en Mads Pedersen de speerpunten zijn.