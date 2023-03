Lotte Kopecky rondt knappe solo af in Nokere Koerse na emotionele dagen: "We reden met twee"

Lotte Kopecky heeft met een solo Nokere Koerse gewonnen. Ze eerde zo haar pas overleden broer Seppe.

Lotte Kopecky zou na de Strade Bianche normaal gezien geen koers meer rijden tot Gent-Wevelgem. Maar ze startte toch in Nokere Koerse, ondanks het overlijden van haar broer Seppe vorige zaterdag.

"De keuze was vorige week al gemaakt. Ik wilde sowieso starten", zei Kopecky in het flashinterview. "Het was de bedoeling om te koersen, dus ik denk dat we dat wel gedaan hebben. Het seizoen is heel goed begonnen, dus daar zijn we heel blij mee. Het is te hopen dat we op deze flow kunnen verder gaan."

Geen gemakkelijke dagen

Door het overlijden van haar broer Seppe was het ook een emotionele overwinning. "Er ging niet veel door mijn hoofd. Het waren geen gemakkelijke dagen, maar het heeft geen zin om mijn hoofd te laten hangen en in de zetel te zitten", zei Kopecky nog.

"Ik wilde er het beste van maken, dat is aardig gelukt. En met de benen die ik had reden we volgens mij wel met twee", besloot een nog altijd aangedane Kopecky.