Ploeggenote Lorena Wiebes over Lotte Kopecky: "Ze gaat er goed mee om, wij steunen haar"

Lotte Kopecky rijdt dan toch Nokere Koerse, ondanks het recente overlijden van haar broer. Zelf spreken doet Kopecky niet, haar ploeggenote Lorena Wiebes wel.

Lotte Kopecky verloor afgelopen weekend haar broer Seppe. Desondanks voegde Kopecky wel Nokere Koerse toe aan haar programma. Haar ploeg SD-Worx vroeg om de privacy van Kopecky te respecteren en haar met rust te laten.

Haar ploeggenote Lorena Wiebes sprak wel voor de start van Nokere Koerse. "Voor iedereen is het een beetje een lastige situatie, maar Lotte gaat er heel goed mee om. Ze is klaar om te koersen en wij steunen haar", zei Wiebes bij Sporza.

"De ploeg vangt haar heel goed op. Ik heb het al vaak gezegd: we zijn als een familie samen. We willen deze koers zo normaal mogelijk benaderen om er niet te veel de nadruk op te leggen. We steunen haar en ik hoop dat we het zo goed doen."

Wiebes is wellicht de kopvrouw bij SD-Worx, ze won vorig jaar Nokere Koerse met lengten voorsprong op de rest en is opnieuw de topfavoriete.