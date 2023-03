Sportief manager van Wout Van Aert gepolst voor nieuwe uitdaging

Merijn Zeeman is gepolst om algemeen directeur van de voetbalclub Twente te worden. Momenteel is hij de sportief manager van Jumbo-Visma.

Leon ten Voorde, clubwatcher van voetbalclub Twente, was te gast in de podcast De Ballen Verstand van de Nederlandse regionale krant Tubantia. Daarin vertelde hij over de gesprekken die bij Twente gaande zijn.

"Momenteel zoekt Twente een nieuwe algemeen directeur en onder meer Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma, werd al gepolst", vertelde ten Voorde. "Maar hij wilde nog niet. Ik denk wel dat hij vereerd was, maar vond het nog te vroeg."

Zeeman is al sinds 2012 aan de slag bij Jumbo-Visma en leidde de ploeg mee naar de recente sportieve successen zoals de Tour de France met Jonas Vingegaard in 2022. Sinds 2016 is Zeeman op sportief vlak de eindverantwoordelijke.