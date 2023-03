Tadej Pogacar blijft de wereldranking leiden, een sterke stijger bij de Belgen en een matige Belgische week in het ploegenklassement

Tadej Pogacar is op de wereldranking weer wat uitgelopen. Zijn dichtste achtervolgers zijn nog altijd Remco Evenepoel en Wout Van Aert. In het ploegenklassement deden de Belgische ploegen het niet zo goed. Al was er wel een sterke stijger.

Al het hele seizoen is Tadej Pogacar de onbetwiste nummer 1 van de wereld. Met zeges in Spanje maakte hij al indruk en in Parijs-Nice deed hij dat nog eens over. Hij pakte uit met 3 etappezeges en het eindklassement. Zo verzamelde hij weer nieuwe punten voor de UCI-ranking. Zijn dichtste achtervolgers, Remco Evenepoel en vooral Wout Van Aert, moesten punten inleveren. Daardoor kon de Sloveen zijn voorsprong nog wat vergroten. Ver achter de top 10 was er wel een opvallende stijging bij Jasper Philipsen. Dankzij zijn 2 ritzeges in de Tirreno-Adriatico steeg hij 8 plaatsen en staat hij nu 18e. UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 4915,86 punten

2. Remco Evenepoel: 4345,21 punten

3. Wout Van Aert: 4087 punten

4. Jonas Vingegaard: 3092,57 punten

5. Arnaud De Lie: 2675 punten

6. Pello Bilbao: 2239,14 punten

7. Aleksandr Vlasov: 2229 punten

8. Stefan Küng: 2185,57 punten

9. Michael Matthews: 2181,96 punten

10. Alexander Kristoff: 2148 punten

...

18. Jasper Philipsen: 1760 punten © photonews Dankzij de successen van Pogacar is Team UAE Emirates nog steeds de nummer 1 in het ploegenklassement. Het heeft wel een nieuwe achtervolger: INEOS Grenadiers. Intermarché-Circus-Wanty zakte naar plaats 4. Ook Soudal Quick-Step en Lotto Dstny zakten naar respectievelijk plaatsen 5 en 8. Goed nieuws was er wel voor Alpecin-Deceuninck. Het kwam de top 25 binnen. Dat heeft het onder meer aan de zeges van Philipsen te danken. UCI-ranking ploegen

1. Team UAE Emirates: 4727,74 punten

2. INEOS Grenadiers: 3708,04 punten

3. Jumbo-Visma: 3606,99 punten

4. Intemarché-Circus-Wanty: 3437 punten

5. Soudal Quick-Step: 2855,14 punten

...

8. Lotto Dstny: 2177 punten

...

25. Alpecin-Deceuninck: 452 punten